Некрасова (Посохина) Екатерина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Посохина) Екатерина Лаврентьевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.10.1807

Дата смерти

26.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1807

Отец: Посохин Лаврентий Ларионович

Мать: Посохина Гликерия Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1828

Сын: Некрасов Илья Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1831

Дочь: Анисья Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1832

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1833

Дочь: Некрасова Анна Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Алексей Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.11.1885
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость