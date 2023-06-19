Некрасова (Посохина) Екатерина Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1807
Дата смерти26.11.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1807
Рождение ребёнка
14.07.1828
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин
Рождение ребёнка
01.01.1831
Дочь: Анисья Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин
Рождение ребёнка
29.05.1832
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин
Рождение ребёнка
27.08.1833
Дочь: Некрасова Анна Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1885
Причина смерти: старость