Некрасов Алексей Ильин
Место рождения
Дата рождения12.02.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1804
Отец: Некрасов Илья Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1828
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
01.01.1831
Дочь: Анисья Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
29.05.1832
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна
Рождение ребёнка
27.08.1833
Дочь: Некрасова Анна Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Фекла Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно