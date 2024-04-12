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Некрасов Алексей Ильин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.02.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1804

Отец: Некрасов Илья Иванов

Мать: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1828

Сын: Некрасов Илья Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1831

Дочь: Анисья Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1832

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1833

Дочь: Некрасова Анна Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фекла Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Екатерина Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Екатерина Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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