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Некрасов Илья Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

24.09.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Некрасов Иван Александров

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1801

Жена: Некрасова Фекла Артемьева

Рождение ребёнка
10.10.1801

Сын: Некрасов Андрей Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1804

Сын: Некрасов Алексей Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1805

Сын: Некрасов Михаил Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1809

Сын: Некрасов Василий Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1810

Дочь: Анисья Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1813 ст.

Сын: Некрасов Стефан Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1816

Сын: Некрасов Иван Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1818

Сын: Некрасов Иван Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1819

Сын: Некрасов Петр Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1822

Сын: Некрасов Иван Ильин

Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Фекла Артемьева

Смерть
24.09.1833
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