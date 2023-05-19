Некрасов Илья Иванов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти24.09.1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Некрасов Иван Александров
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1801
Рождение ребёнка
10.10.1801
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева
Рождение ребёнка
12.02.1804
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева
Рождение ребёнка
16.11.1805
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева
Рождение ребёнка
07.03.1809
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева
Рождение ребёнка
18.12.1810
Дочь: Анисья Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева
Рождение ребёнка
01.08.1813 ст.
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева
Рождение ребёнка
25.01.1816
Рождение ребёнка
08.04.1818
Рождение ребёнка
21.06.1819
Сын: Некрасов Петр Ильин
Мать ребёнка: Некрасова Фекла Артемьева
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1822
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1833