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Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич

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Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1872

Дата смерти

23.03.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Мать: Бутлицкая Ульяна Яковлевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
02.12.1905

Жена: Либерман Гинда Абрамовна

В 1912 г. развелись - запись об этом есть в книгах Читинской синагоги. Фиктивно или по-настоящему, не понятно, т.к. до 1923 г. нет никакой информации об их жизни, а в 1923 г. и до его смерти в 1937 г.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутлицкий Эдуард Минеевич

Мать ребёнка: Либерман Гинда Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутлицкая Дора Минеевна

Мать ребёнка: Либерман Гинда Абрамовна

Смерть
23.03.1937
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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