Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
30.06.1866
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич
Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.10.1876
Дочь: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Бутлицкая Анна Исаевна
Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бутлицкая Хая Исаевна
Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно