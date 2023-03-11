Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бутлицкий Григорий (Герш/Гирш) Иоселевич (Иосифович)

Мать: Бутлицкая Либа (Раина)

Бракосочетание
1865

Жена: Бутлицкая Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
30.06.1866

Сын: Бутлицкий Иосиф Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бутлицкий Матвей Исаевич

Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич

Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.10.1876

Дочь: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бутлицкий Давид Исаевич

Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Бутлицкая Анна Исаевна

Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бутлицкая Хая Исаевна

Мать ребёнка: Бутлицкая Ульяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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