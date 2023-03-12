Бутлицкий Григорий (Герш/Гирш) Иоселевич (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бутлицкий Иосель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бутлицкая Реха Григорьевна
Мать ребёнка: Бутлицкая Либа (Раина)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бутлицкий Эфроим Григорьевич (Гиршевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бутлицкая Мариша
Мать ребёнка: Бутлицкая Либа (Раина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутлицкая Либа (Раина)
Смерть
1885