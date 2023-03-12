Бутлицкий Григорий (Герш/Гирш) Иоселевич (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутлицкий Григорий (Герш/Гирш) Иоселевич (Иосифович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бутлицкий Иосель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бутлицкая Реха Григорьевна

Мать ребёнка: Бутлицкая Либа (Раина)

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бутлицкий Эфроим Григорьевич (Гиршевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Мать ребёнка: Бутлицкая Либа (Раина)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бутлицкая Мариша

Мать ребёнка: Бутлицкая Либа (Раина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутлицкая Либа (Раина)

Смерть
1885
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