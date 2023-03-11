Бутлицкая (Цоглина) Ульяна (Эля/Элька) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти01.02.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Цоглин Яков
Мать: Цоглина Хая
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич
Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.10.1876
Дочь: Бутлицкая Рахиль Исаевна
Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Бутлицкая Анна Исаевна
Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бутлицкая Хая Исаевна
Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)
Смерть
01.02.1937