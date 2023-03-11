Бутлицкая (Цоглина) Ульяна (Эля/Элька) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутлицкая (Цоглина) Ульяна (Эля/Элька) Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

01.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Цоглин Яков

Мать: Цоглина Хая

Бракосочетание
1865

Муж: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бутлицкий Матвей Исаевич

Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич

Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
23.10.1876

Дочь: Бутлицкая Рахиль Исаевна

Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бутлицкий Давид Исаевич

Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Бутлицкая Анна Исаевна

Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бутлицкая Хая Исаевна

Отец ребёнка: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Смерть
01.02.1937
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