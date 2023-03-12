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Бутлицкий Иосиф Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1866

Дата смерти

?.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1866

Отец: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1893

Сын: Бутлицкий Григорий (Герш) Иосифович

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
10.01.1896

Сын: Бутлицкий Вениамин (Бенгамин) Иосифович

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бутлицкий Янкель (Яков) Иосифович

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
15.03.1899

Сын: Бутлицкий Арон Иосифович

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
28.02.1907

Сын: Бутлицкий Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
27.08.1908

Дочь: Бутлицкая Бася Иосифовна

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
29.01.1911

Дочь: Бутлицкая Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмуйлович Ревекка Иосифовна

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намдар Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гершевич Гот Либа (Августа/Гутя) Иосифовна

Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)

Смерть
?.12.1930
Баку, Азербайджан
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