Бутлицкий Иосиф Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1866
Дата смерти?.12.1930
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1866
Отец: Бутлицкий Исай (Шая Лейб, Ишияху) Григорьевич (Гиршевич)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1893
Рождение ребёнка
10.01.1896
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
15.03.1899
Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)
Рождение ребёнка
28.02.1907
Сын: Бутлицкий Михаил Иосифович
Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)
Рождение ребёнка
27.08.1908
Дочь: Бутлицкая Бася Иосифовна
Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)
Рождение ребёнка
29.01.1911
Дочь: Бутлицкая Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмуйлович Ревекка Иосифовна
Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намдар Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Бутлицкая Эся (Елизавета) Вениаминовна (Марковна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1930
Баку, Азербайджан