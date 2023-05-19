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Бутлицкий-Туманов Эдуард Минеевич

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Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

15.09.1906

Дата смерти

07.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906

Отец: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич

Мать: Либерман Гинда Абрамовна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Образование
С 1917 по 1918
Чита, город Чита, Забайкальский край
учащийся 1-го класса Читинского реального училища
Образование
С 1918 по 1923
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
студент Владивостокского коммерческого училища
Образование
С 1923 по 1924
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
учащийся Владивостокского Промышленно-экономического техникума
Работа или профессия
После 1924
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
помощник и врио инспектора Приморского губ.фин.отдела, секретарь юридического отдела Дальгосторга
Образование
С 1924 по 1927
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
студент Дальневосточного университета (китайский разряд восточного факультета)
Место жительства
?.08.1926
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Ленинская улица, д.4, кв.1
Место жительства
?.08.1926
Москва, город федерального значения Москва
улица Остоженка, д.30, кв.9 (Зинаида Николаевна Бочкарева)
Место жительства
До 1927
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Ленинская улица, д.105, кв.6
Образование
С 1927 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
студент Ленинградского восточного института (китайский разряд-семинарий)
Место жительства
Около 27.11.1928
Москва, город федерального значения Москва
Доброслободский переулок, д.26, кв.2
Арест
15.07.1938
Осужден Особым совещанием НКВД от 02 августа 1938г за контрреволюционную деятельность. Дело 1058цо, надзорное производство 02ДСП-6667-56 приговор - 8 лет лишения свободы
Смерть
07.12.1942
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
погиб в Тайшетлаге
Реабилитация осужденного
29.09.1956
Москва, город федерального значения Москва
Реабилитирован посмертно - определением Судебной коллегией Верховного суда СССР от 29 сентября 1956 г.