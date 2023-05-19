Бутлицкий-Туманов Эдуард Минеевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1906
Дата смерти07.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906
Образование
С 1917 по 1918
Чита, город Чита, Забайкальский край
учащийся 1-го класса Читинского реального училища
Образование
С 1918 по 1923
студент Владивостокского коммерческого училища
Образование
С 1923 по 1924
учащийся Владивостокского Промышленно-экономического техникума
Работа или профессия
После 1924
помощник и врио инспектора Приморского губ.фин.отдела, секретарь юридического отдела Дальгосторга
Образование
С 1924 по 1927
студент Дальневосточного университета (китайский разряд восточного факультета)
Место жительства
?.08.1926
Ленинская улица, д.4, кв.1
Место жительства
?.08.1926
улица Остоженка, д.30, кв.9 (Зинаида Николаевна Бочкарева)
Место жительства
До 1927
Ленинская улица, д.105, кв.6
Образование
С 1927 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
студент Ленинградского восточного института (китайский разряд-семинарий)
Место жительства
Около 27.11.1928
Доброслободский переулок, д.26, кв.2
Арест
15.07.1938
Осужден Особым совещанием НКВД от 02 августа 1938г за контрреволюционную деятельность. Дело 1058цо, надзорное производство 02ДСП-6667-56 приговор - 8 лет лишения свободы
Смерть
07.12.1942
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
погиб в Тайшетлаге
Реабилитация осужденного
29.09.1956
Реабилитирован посмертно - определением Судебной коллегией Верховного суда СССР от 29 сентября 1956 г.