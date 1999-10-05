Бутлицкая-Туманова (Цин) Вера (Двойра) Самуиловна
Место рождения
Дата рождения29.01.1905
Дата смерти05.10.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1905
Бракосочетание
11.02.1929
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.07.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бутлицкий-Туманов Эдуард Минеевич
Смерть
05.10.1999