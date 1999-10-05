Бутлицкая-Туманова (Цин) Вера (Двойра) Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутлицкая-Туманова (Цин) Вера (Двойра) Самуиловна

Бутлицкая-Туманова (Цин) Вера (Двойра) Самуиловна

avatar

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

29.01.1905

Дата смерти

05.10.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
11.02.1929

Муж: Бутлицкий-Туманов Эдуард Минеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутлицкий-Туманов Эдуард Минеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.10.1999
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close