Бутлицкий-Туманов Анатолий Эдуардович 21.07.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутлицкий-Туманов Анатолий Эдуардович

Автор
СЕ
Еремеев С.

мужской, родился 21.07.1934, Москва, город федерального значения Москва

умер 01.12.2025

Мать
Бутлицкая-Туманова (Цин) Вера (Двойра) Самуиловна29.01.1905 г.р.
Отец
Бутлицкий-Туманов Эдуард Минеевич15.09.1906 г.р.
Супруги
Бутлицкая-Туманова (Жинкина) Нонна Глебовна24.01.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934

Отец: Бутлицкий-Туманов Эдуард Минеевич

Мать: Бутлицкая-Туманова (Цин) Вера (Двойра) Самуиловна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1956

Жена: Бутлицкая-Туманова (Жинкина) Нонна Глебовна

Рождение ребёнка
29.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутлицкая-Туманова (Жинкина) Нонна Глебовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутлицкая-Туманова (Жинкина) Нонна Глебовна

Смерть
01.12.2025

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