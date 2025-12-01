Бутлицкий-Туманов Анатолий Эдуардович
мужской, родился 21.07.1934, Москва, город федерального значения Москва
умер 01.12.2025
МатьБутлицкая-Туманова (Цин) Вера (Двойра) Самуиловна29.01.1905 г.р.
ОтецБутлицкий-Туманов Эдуард Минеевич15.09.1906 г.р.
Супруги
Бутлицкая-Туманова (Жинкина) Нонна Глебовна24.01.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1934
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
29.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутлицкая-Туманова (Жинкина) Нонна Глебовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутлицкая-Туманова (Жинкина) Нонна Глебовна
Смерть
01.12.2025