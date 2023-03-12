Либерман Гинда Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.12.1905
В 1912 г. развелись - запись об этом есть в книгах Читинской синагоги. Фиктивно или по-настоящему, не понятно, т.к. до 1923 г. нет никакой информации об их жизни, а в 1923 г. и до его смерти в 1937 г.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутлицкий Эдуард Минеевич
Отец ребёнка: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутлицкая Дора Минеевна
Отец ребёнка: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич
Смерть
Неизвестно