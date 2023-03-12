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Либерман Гинда Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.12.1905

Муж: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич

В 1912 г. развелись - запись об этом есть в книгах Читинской синагоги. Фиктивно или по-настоящему, не понятно, т.к. до 1923 г. нет никакой информации об их жизни, а в 1923 г. и до его смерти в 1937 г.... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутлицкий Эдуард Минеевич

Отец ребёнка: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутлицкая Дора Минеевна

Отец ребёнка: Бутлицкий Миней (Моисей) Исаевич

Смерть
Неизвестно
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