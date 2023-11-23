Невская (Козьменская) Ольга Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Место рождения

г.Юрьев-Польской

Дата рождения

После 1822

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1822

Отец: Козьменский Павел Александров

Мать: Козьменская (Петрова) Анна Федорова

Рождение ребёнка
07.01.1846

Дочь: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1847

Сын: Невский Николай Ксенофонтович

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Невский Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Невский Евгений Ксенофонтович

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
16.12.1852

Дочь: (Невская) Евгения Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Невский Александр Ксенофонтович

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1859

Сын: Невский Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Делекторская (Невская) Агрипина

Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович

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