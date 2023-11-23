Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Место рожденияг.Юрьев-Польской
Дата рожденияПосле 1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович
Сын: Невский Николай Ксенофонтович
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович
Сын: Невский Михаил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович
Сын: Невский Евгений Ксенофонтович
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович
Дочь: (Невская) Евгения Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович
Сын: Невский Александр Ксенофонтович
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович
Дочь: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович
Сын: Невский Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович
Дочь: Делекторская (Невская) Агрипина
Отец ребёнка: Невский Ксенофонт Александрович