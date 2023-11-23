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Невский Евгений Ксенофонтович

Место рождения

г.Юрьев-Польский

Дата рождения

1850

Дата смерти

20.09.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Невский Ксенофонт Александрович

Мать: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невский Владимир близнец

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Бракосочетание
16.08.1871

Жена: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
03.10.1872

Сын: Невский Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
14.02.1876

Дочь: Устинова (Невская) Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Невский Александр

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Невский Иоасаф

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Невский Александр близнец

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
22.03.1888

Сын: Невский Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
08.02.1893

Сын: Невский Борис Евгеньевич

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Невский Леонид

Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова

Смерть
20.09.1926
Похороны
Неизвестно

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