Невский Евгений Ксенофонтович
Место рожденияг.Юрьев-Польский
Дата рождения1850
Дата смерти20.09.1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Бракосочетание
16.08.1871
Рождение ребёнка
03.10.1872
Сын: Невский Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
14.02.1876
Дочь: Устинова (Невская) Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Невский Александр
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Невский Иоасаф
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Невский Александр близнец
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
22.03.1888
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
08.02.1893
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Невский Леонид
Мать ребёнка: Невская (Нарциссова) Анна Михайлова
Смерть
20.09.1926
Похороны
Неизвестно