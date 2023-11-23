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Невский Николай Ксенофонтович

Место рождения

г.Юрьев-Польской

Дата рождения

25.11.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

После 1822 г.р.

Жена

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Дети

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ДВ
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Место
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Рождение
25.11.1847

Отец: Невский Ксенофонт Александрович

Мать: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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