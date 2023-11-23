Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Место рожденияг.Юрьев-Польской
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белороссов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионов Нина Васильевна
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белов Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов
Бракосочетание
19.01.1876
Смерть
Неизвестно