Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Место рождения

г.Юрьев-Польской

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Невский Ксенофонт Александрович

Мать: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белороссов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионов Нина Васильевна

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белов Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Белороссов Василий Ефимов

Бракосочетание
19.01.1876

Муж: Белороссов Василий Ефимов

Смерть
Неизвестно

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