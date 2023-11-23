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Белороссов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белороссов Василий Ефимов

Мать: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белороссов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Белороссов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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