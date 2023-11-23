Белороссов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белороссов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Смерть
Неизвестно