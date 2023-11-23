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Белороссов Василий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белороссов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионов Нина Васильевна

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белов Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Бракосочетание
19.01.1876

Жена: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно

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