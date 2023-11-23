Белороссов Василий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Сын: Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Дочь: Ионов Нина Васильевна
Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Дочь: Белов Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна