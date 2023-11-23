Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белороссов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Белороссов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белороссов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Белороссов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Белороссов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Белороссов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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