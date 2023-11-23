Белороссова (Метелицина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белороссов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Белороссов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Белороссов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Белороссов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Белороссов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно