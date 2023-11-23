Невский Ксенофонт Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти?.12.1883
ПолМужской
Отец
Дети
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Дочь: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Сын: Невский Николай Ксенофонтович
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Сын: Невский Михаил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Сын: Невский Евгений Ксенофонтович
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Дочь: (Невская) Евгения Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Сын: Невский Александр Ксенофонтович
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Дочь: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Сын: Невский Иван Ксенофонтович
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова
Дочь: Делекторская (Невская) Агрипина
Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова