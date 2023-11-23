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Невский Ксенофонт Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

?.12.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Невский Александр Васильев

Мать: Невский (Невский) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
07.01.1846

Дочь: Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
25.11.1847

Сын: Невский Николай Ксенофонтович

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Невский Михаил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Невский Евгений Ксенофонтович

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
16.12.1852

Дочь: (Невская) Евгения Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Невский Александр Ксенофонтович

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Белороссова (Невская) Александра Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
14.10.1859

Сын: Невский Иван Ксенофонтович

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Делекторская (Невская) Агрипина

Мать ребёнка: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Смерть
?.12.1883
Похороны
Неизвестно

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