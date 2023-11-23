Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна
Место рожденияг.Юрьев-Польской
Дата рождения07.01.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1846
Бракосочетание
?.01.1863
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Восторгова) Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Восторгов Иоанн Александров
Рождение ребёнка
30.01.1867
Сын: Восторгов Иоанн Иоаннович
Отец ребёнка: Восторгов Иоанн Александров
Рождение ребёнка
1871
Сын: Восторгов Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Восторгов Иоанн Александров
Рождение ребёнка
1875
Сын: Восторгов Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Восторгов Иоанн Александров