Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восторгова (Невская) Татиана Ксенофонтовна

Место рождения

г.Юрьев-Польской

Дата рождения

07.01.1846

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1846

Отец: Невский Ксенофонт Александрович

Мать: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Бракосочетание
?.01.1863

Муж: Восторгов Иоанн Александров

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Восторгова) Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Восторгов Иоанн Александров

Рождение ребёнка
30.01.1867

Сын: Восторгов Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Восторгов Иоанн Александров

Рождение ребёнка
1871

Сын: Восторгов Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Восторгов Иоанн Александров

Рождение ребёнка
1875

Сын: Восторгов Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Восторгов Иоанн Александров

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