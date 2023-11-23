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Невский Александр Ксенофонтович

Место рождения

г.Юрьев-Польской

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Невский Ксенофонт Александрович

Мать: Невская (Козьменская) Ольга Павлова

Рождение ребёнка
13.10.1880

Сын: Невский Николай Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
07.07.1884

Сын: Невский Владимир Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
06.10.1886

Сын: Невский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.03.1889

Сын: Невский Пётр Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.04.1892

Сын: Невский Александр Александрович

Мать ребёнка: ?

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