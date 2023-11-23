Невский Александр Ксенофонтович
Место рожденияг.Юрьев-Польской
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
13.10.1880
Сын: Невский Николай Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
07.07.1884
Сын: Невский Владимир Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
06.10.1886
Сын: Невский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.03.1889
Сын: Невский Пётр Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.04.1892
Сын: Невский Александр Александрович
Мать ребёнка: ?