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Невский Пётр Александрович
Невский Пётр Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1889
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Невский Александр Ксенофонтович
1854 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889
Отец:
Невский Александр Ксенофонтович
Мать:
?
Смерть
1943
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