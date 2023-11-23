Невский Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невский Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1889

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889

Отец: Невский Александр Ксенофонтович

Мать: ?

Смерть
1943
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