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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1880
Сын: Невский Николай Александрович
Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
07.07.1884
Сын: Невский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
06.10.1886
Сын: Невский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
21.03.1889
Сын: Невский Пётр Александрович
Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
04.04.1892
Сын: Невский Александр Александрович
Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович