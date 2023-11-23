? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1880

Сын: Невский Николай Александрович

Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
07.07.1884

Сын: Невский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
06.10.1886

Сын: Невский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
21.03.1889

Сын: Невский Пётр Александрович

Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
04.04.1892

Сын: Невский Александр Александрович

Отец ребёнка: Невский Александр Ксенофонтович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.