Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти20.10.1847
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Волхонский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1815
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Волхонский Козьма Лазарев
Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
06.06.1821
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Волхонская) Матрона Лазарева
Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев
Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Волхонская) Ирина Лазарева
Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева
Смерть
20.10.1847