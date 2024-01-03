Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

20.10.1847

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Волхонский Александр

Мать: Волхонская Наталья Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1807

Сын: Волхонский (Алексахин) Владимир Лазарев

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Волхонский Козьма Лазарев

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
06.06.1821

Дочь: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Волхонская) Матрона Лазарева

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Волхонский Петр Лазарев

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Волхонская) Ирина Лазарева

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Смерть
20.10.1847

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