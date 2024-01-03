Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

23.08.1841

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Рождение ребёнка
1807

Сын: Волхонский (Алексахин) Владимир Лазарев

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Рождение ребёнка
1815

Сын: Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Волхонский Козьма Лазарев

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Рождение ребёнка
06.06.1821

Дочь: (Волхонская (Алексахина)) Акилина Лазарева

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Волхонская) Матрона Лазарева

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Рождение ребёнка
1826

Сын: Волхонский Петр Лазарев

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Волхонская) Ирина Лазарева

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Смерть
23.08.1841

Мы используем куки для улучшения работы сайта.