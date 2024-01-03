Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти23.08.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1815
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Волхонский Козьма Лазарев
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров
Рождение ребёнка
06.06.1821
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Волхонская) Матрона Лазарева
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Волхонская) Ирина Лазарева
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров
Смерть
23.08.1841