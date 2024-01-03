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Волхонский (Алексахин) Михаил Лазарев

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Мать: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
27.12.1843

Сын: Волхонский (Алексахин) Василий Михайлов

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
07.08.1845

Сын: Волхонский Михей Михайлов

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Рождение ребёнка
29.10.1847

Сын: Волхонский Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.01.1851

Сын: Волхонский Семён Михайлов

Мать ребёнка: Волхонская (Алексахина) Наталья Дмитриева

Смерть
До 1869

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