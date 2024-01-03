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Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

05.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Мать: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Бракосочетание
19.11.1848

Жена: Волхонская Ксения Васильева

Рождение ребёнка
03.11.1850

Дочь: (Волхонская) Степанида Иванова

Мать ребёнка: Волхонская Ксения Васильева

Рождение ребёнка
25.07.1853

Сын: Волхонский (Алексахин) Василий Иванов

Мать ребёнка: Волхонская Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Праскева Иванова

Мать ребёнка: Волхонская Ксения Васильева

Смерть
05.02.1889

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