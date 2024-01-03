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Волхонская Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.11.1848

Муж: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев

Рождение ребёнка
03.11.1850

Дочь: (Волхонская) Степанида Иванова

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев

Рождение ребёнка
25.07.1853

Сын: Волхонский (Алексахин) Василий Иванов

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Праскева Иванова

Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев

Смерть
Неизвестно

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