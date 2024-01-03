Волхонская Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1848
Рождение ребёнка
03.11.1850
Дочь: (Волхонская) Степанида Иванова
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев
Рождение ребёнка
25.07.1853
Сын: Волхонский (Алексахин) Василий Иванов
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Праскева Иванова
Отец ребёнка: Волхонский (Алексахин) Иван Лазарев
Смерть
Неизвестно