Волхонский Петр Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
15.01.1845
Рождение ребёнка
16.11.1853
Сын: Волхонский Александр Петров
Мать ребёнка: Волхонская Васса Константинова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Волхонская Васса Константинова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Волхонский Александр Петров Мл
Мать ребёнка: Волхонская Васса Константинова
Бракосочетание
23.01.1872
Жена: Надежда Иванова
Смерть
Неизвестно