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Волхонский Петр Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Мать: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Бракосочетание
15.01.1845

Жена: Волхонская Васса Константинова

Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Волхонский Александр Петров

Мать ребёнка: Волхонская Васса Константинова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Волхонский Диомид Петров

Мать ребёнка: Волхонская Васса Константинова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Волхонский Александр Петров Мл

Мать ребёнка: Волхонская Васса Константинова

Бракосочетание
23.01.1872

Жена: Надежда Иванова

Смерть
Неизвестно

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