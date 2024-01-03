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Волхонская Васса Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1872

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1845

Муж: Волхонский Петр Лазарев

Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Волхонский Александр Петров

Отец ребёнка: Волхонский Петр Лазарев

Рождение ребёнка
1859

Сын: Волхонский Диомид Петров

Отец ребёнка: Волхонский Петр Лазарев

Рождение ребёнка
1866

Сын: Волхонский Александр Петров Мл

Отец ребёнка: Волхонский Петр Лазарев

Смерть
До 1872

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