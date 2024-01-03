Волхонская Васса Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1845
Рождение ребёнка
16.11.1853
Сын: Волхонский Александр Петров
Отец ребёнка: Волхонский Петр Лазарев
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Волхонский Петр Лазарев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Волхонский Александр Петров Мл
Отец ребёнка: Волхонский Петр Лазарев
Смерть
До 1872