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Волхонский Александр Петров Мл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Волхонский Петр Лазарев

Мать: Волхонская Васса Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волхонская) Мария Александрова

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Андрей Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская Домника Авдеева

Работа или профессия
Неизвестно
10.11.1885
Рождение ребёнка
13.09.1893

Сын: Волхонский Трофим Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Рождение ребёнка
21.08.1895

Сын: Волхонский Иван Александров

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Рождение ребёнка
15.07.1901

Дочь: (Волхонская) Мария Александрова

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: (Волхонская) Татьяна Александрова

Мать ребёнка: Волхонская Домника Авдеева

Смерть
Неизвестно

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