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(Волхонская) Матрона Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Волхонский (Алексахин) Лазарь Александров

Мать: Волхонская (Алексахина) Евдокия Алексеева

Бракосочетание
19.01.1844

Муж: Козьма Гаврилов

Рождение ребёнка
11.11.1846

Сын: Роман Козмин

Отец ребёнка: Козьма Гаврилов

Рождение ребёнка
03.10.1847

Сын: Евлампий Козмин

Отец ребёнка: Козьма Гаврилов

Рождение ребёнка
24.08.1852

Сын: Семён Козмин

Отец ребёнка: Козьма Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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