(Волхонская) Матрона Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
19.01.1844
Муж: Козьма Гаврилов
Рождение ребёнка
11.11.1846
Сын: Роман Козмин
Отец ребёнка: Козьма Гаврилов
Рождение ребёнка
03.10.1847
Сын: Евлампий Козмин
Отец ребёнка: Козьма Гаврилов
Рождение ребёнка
24.08.1852
Сын: Семён Козмин
Отец ребёнка: Козьма Гаврилов
Смерть
Неизвестно