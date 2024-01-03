Козьма Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьма Гаврилов

Козьма Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1844

Жена: (Волхонская) Матрона Лазарева

Рождение ребёнка
11.11.1846

Сын: Роман Козмин

Мать ребёнка: (Волхонская) Матрона Лазарева

Рождение ребёнка
03.10.1847

Сын: Евлампий Козмин

Мать ребёнка: (Волхонская) Матрона Лазарева

Рождение ребёнка
24.08.1852

Сын: Семён Козмин

Мать ребёнка: (Волхонская) Матрона Лазарева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.