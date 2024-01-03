Козьма Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1844
Рождение ребёнка
11.11.1846
Сын: Роман Козмин
Мать ребёнка: (Волхонская) Матрона Лазарева
Рождение ребёнка
03.10.1847
Сын: Евлампий Козмин
Мать ребёнка: (Волхонская) Матрона Лазарева
Рождение ребёнка
24.08.1852
Сын: Семён Козмин
Мать ребёнка: (Волхонская) Матрона Лазарева
Смерть
Неизвестно