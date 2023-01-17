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Сухов Пётр Михайлович

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Место рождения

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Вычислено 1739

Дата смерти

Вычислено 1788

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1715 г.р.

Мать

Вычислено 1712 г.р.

Жена

1740 или 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739

Отец: Михаил Фёдорович

Мать: Ирина Ефановна

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Это Пётр младший.
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765

Сын: Сухов Иван Петрович

Мать ребёнка: Сухова Василиса Тимофеевна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767

Сын: Сухов Максим Петрович

Мать ребёнка: Сухова Василиса Тимофеевна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Трифонова Марья Петровна

Мать ребёнка: Сухова Василиса Тимофеевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Вычислено 1788
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1789

Жена: Сухова Василиса Тимофеевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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