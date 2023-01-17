Сухов Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1739
Дата смертиВычислено 1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739
Отец: Михаил Фёдорович
Мать: Ирина Ефановна
Это Пётр младший.
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765
Сын: Сухов Иван Петрович
Мать ребёнка: Сухова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767
Мать ребёнка: Сухова Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Трифонова Марья Петровна
Мать ребёнка: Сухова Василиса Тимофеевна
Смерть
Вычислено 1788
Бракосочетание
1789