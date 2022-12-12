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Сухов Максим Петрович

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Место рождения

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Между 1766 и 1767

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

1740 или 1742 г.р.

Жена

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1767

Отец: Сухов Пётр Михайлович

Мать: Сухова Василиса Тимофеевна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1797

Дочь: Марья Максимовна

Мать ребёнка: Сухова Анна Семёновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
В 1819 году Марья Максимовна с мужем переведены на Узянский завод.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Анна Семёновна

Смерть
1826
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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