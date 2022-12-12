Сухов Максим Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1766 и 1767
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1766 и 1767
Отец: Сухов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1797
Дочь: Марья Максимовна
Мать ребёнка: Сухова Анна Семёновна
В 1819 году Марья Максимовна с мужем переведены на Узянский завод.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Анна Семёновна
Смерть
1826