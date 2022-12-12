Сухова Василиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова Василиса Тимофеевна

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Место рождения

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1740 или 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 или 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765

Сын: Сухов Иван Петрович

Отец ребёнка: Сухов Пётр Михайлович

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767

Сын: Сухов Максим Петрович

Отец ребёнка: Сухов Пётр Михайлович

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Трифонова Марья Петровна

Отец ребёнка: Сухов Пётр Михайлович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1789

Муж: Сухов Пётр Михайлович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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