Сухова Василиса Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1740 или 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 или 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1764 и 1765
Сын: Сухов Иван Петрович
Отец ребёнка: Сухов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767
Отец ребёнка: Сухов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Трифонова Марья Петровна
Отец ребёнка: Сухов Пётр Михайлович
Бракосочетание
1789
Смерть
Неизвестно