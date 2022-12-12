Сухов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1764 и 1765
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1764 и 1765
Отец: Сухов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Колесникова Домна Ивановна
Мать ребёнка: Сухова Афимья Фирсовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Мать ребёнка: Сухова Афимья Фирсовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Мать ребёнка: Сухова Афимья Фирсовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Сухов Иван Иванович
Мать ребёнка: Сухова Афимья Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Афимья Фирсовна
Смерть
1819