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Сухов Иван Петрович

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Место рождения

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Между 1764 и 1765

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

1740 или 1742 г.р.

Жена

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1764 и 1765

Отец: Сухов Пётр Михайлович

Мать: Сухова Василиса Тимофеевна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Колесникова Домна Ивановна

Мать ребёнка: Сухова Афимья Фирсовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Сухов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сухова Афимья Фирсовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Сухов Николай Иванович

Мать ребёнка: Сухова Афимья Фирсовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Сухов Иван Иванович

Мать ребёнка: Сухова Афимья Фирсовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Афимья Фирсовна

Смерть
1819
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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