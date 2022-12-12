Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Фёдорович

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Место рождения

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Вычислено 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1687 г.р.

Мать

Вычислено 1685 г.р.

Жена

Вычислено 1712 г.р.

Дети

Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1739 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715

Отец: Фёдор Григорьевич

Мать: Ирина Андреевна

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Сын: Сухов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Ефановна

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Это Пётр старший.
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Сухов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Ефановна

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Сын: Сухов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Ефановна

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Сын: Сухов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Ефановна

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Это Пётр младший.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ефановна

Смерть
Неизвестно
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