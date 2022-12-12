Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715
Отец: Фёдор Григорьевич
Мать: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Мать ребёнка: Ирина Ефановна
Это Пётр старший.
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Мать ребёнка: Ирина Ефановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Мать ребёнка: Ирина Ефановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Мать ребёнка: Ирина Ефановна
Это Пётр младший.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ефановна
Смерть
Неизвестно