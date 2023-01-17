Ирина Ефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ефановна

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Место рождения

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Вычислено 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1715 г.р.

Дети

Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1739 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Сын: Сухов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Это Пётр старший.
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Сухов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1737

Сын: Сухов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Сын: Сухов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдорович

Секиотова, Калужский уезд, Калужская губерния
Это Пётр младший.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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