Ирина Ефановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Это Пётр старший.
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1737
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Отец ребёнка: Михаил Фёдорович
Это Пётр младший.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Фёдорович
Смерть
Неизвестно