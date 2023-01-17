Евсеев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 25.02.1912 и 17.03.1912
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 25.02.1912 и 17.03.1912
Отец: Евсеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
02.03.1937
Дочь: Сараева Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
30.05.1939
Дочь: Павлова Людмила (Люся) Алексеевна
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
1941
Сын: Евсеев Генадий Алексеевич
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
10.11.1942
Сын: Евсеев Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
12.06.1945
Сын: Евсеев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
15.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
07.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична
Смерть
1989