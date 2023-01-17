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Евсеев Алексей Иванович

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Место рождения

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 25.02.1912 и 17.03.1912

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 25.02.1912 и 17.03.1912

Отец: Евсеев Иван Трофимович

Мать: Евсеева Варвара Дмитриевна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1937

Дочь: Сараева Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1939

Дочь: Павлова Людмила (Люся) Алексеевна

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1941

Сын: Евсеев Генадий Алексеевич

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
10.11.1942

Сын: Евсеев Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
12.06.1945

Сын: Евсеев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
15.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
07.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсеева Татьяна Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1989
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