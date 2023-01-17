Евсеев Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения18.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1887
Бракосочетание
09.07.1907
Рождение ребёнка
15.09.1908
Дочь: Евлампиева София (Соня) Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 25.02.1912 и 17.03.1912
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Евсеев Иван Иванович
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутепава Прасковья (Паня) Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евсеева Варвара Дмитриевна
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно