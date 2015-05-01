Павлова (Евсеева) Людмила (Люся) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Евсеева) Людмила (Люся) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1939

Дата смерти

Около ?.05.2015

Пол

Женский

Отец

Между 1912 и 1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1939

Отец: Евсеев Алексей Иванович

Мать: Евсеева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около ?.05.2015
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