Павлова (Евсеева) Людмила (Люся) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1939
Дата смертиОколо ?.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1939
Отец: Евсеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Александр Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около ?.05.2015