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Евсеева Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1888

Отец: Ратников/желтяков Дмитрий Георгиевич

Мать: Ратникова/желтякова Матрона Адрианова

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.07.1907

Муж: Евсеев Иван Трофимович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1908

Дочь: Евлампиева София (Соня) Ивановна

Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 25.02.1912 и 17.03.1912

Сын: Евсеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Евсеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутепава Прасковья (Паня) Ивановна

Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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