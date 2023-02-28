Евсеева Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1888
Бракосочетание
09.07.1907
Рождение ребёнка
15.09.1908
Дочь: Евлампиева София (Соня) Ивановна
Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Между 25.02.1912 и 17.03.1912
Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Евсеев Иван Иванович
Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутепава Прасковья (Паня) Ивановна
Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евсеев Иван Трофимович
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно