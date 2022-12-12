Евсеева (Титова) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева (Титова) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

13.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Титов Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.03.1937

Дочь: Сараева Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1939

Дочь: Павлова Людмила (Люся) Алексеевна

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Евсеев Генадий Алексеевич

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1942

Сын: Евсеев Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1945

Сын: Евсеев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.03.1990
Москва, город федерального значения Москва
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