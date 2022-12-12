Евсеева (Титова) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти13.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Титов Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.03.1937
Дочь: Сараева Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1939
Дочь: Павлова Людмила (Люся) Алексеевна
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Евсеев Генадий Алексеевич
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1942
Сын: Евсеев Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1945
Сын: Евсеев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евсеев Алексей Иванович
Смерть
13.03.1990