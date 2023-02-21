Евсеев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1945
Дата смерти16.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1945
Отец: Евсеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.09.1984
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище