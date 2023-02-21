Евсеев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1945

Дата смерти

16.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Между 1912 и 1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1945

Отец: Евсеев Алексей Иванович

Мать: Евсеева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
27.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.09.1984
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Митинское кладбище
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