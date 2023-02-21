Зограф-Дулова (Зограф) Александра Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1850
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1850
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Князь Дулов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Князь Дулов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Громогласова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Князь Дулов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Князь Дулов Николай Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
пианистка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князь Дулов Николай Фёдорович
Смерть
1919