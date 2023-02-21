Зограф-Дулова (Зограф) Александра Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф-Дулова (Зограф) Александра Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1850

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1850

Отец: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Князь Дулов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Князь Дулов Николай Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Громогласова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Князь Дулов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дулов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Князь Дулов Николай Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
пианистка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Князь Дулов Николай Фёдорович

Смерть
1919
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