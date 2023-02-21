Зограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1830

Дата смерти

05.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1830

Отец: Филисов Александр Прокофьевич

Мать: Филисова Евдокия мать

Рождение ребёнка
10.04.1850

Дочь: Зограф-Дулова Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Рождение ребёнка
09.09.1851

Сын: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Рождение ребёнка
15.05.1854

Сын: Зограф Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Неизвестно Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Рождение ребёнка
24.09.1863

Сын: Зограф Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Рождение ребёнка
07.11.1866

Дочь: Зограф-Плаксина Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Елизавета Юрьевна

Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Смерть
05.08.1902
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кл.
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