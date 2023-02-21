Зограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1830
Дата смерти05.08.1902
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1830
Рождение ребёнка
10.04.1850
Дочь: Зограф-Дулова Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Рождение ребёнка
09.09.1851
Сын: Зограф (zograf) Николай Юрьевич
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Рождение ребёнка
15.05.1854
Сын: Зограф Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Неизвестно Виктор Юрьевич
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Рождение ребёнка
24.09.1863
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Рождение ребёнка
07.11.1866
Дочь: Зограф-Плаксина Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Елизавета Юрьевна
Отец ребёнка: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Смерть
05.08.1902
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кл.