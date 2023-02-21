князь Дулов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Кн. Дулов Фёдор Иванович
Мать: Дулова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Князь Дулов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Зограф-Дулова Александра Юрьевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Громогласова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Зограф-Дулова Александра Юрьевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Зограф-Дулова Александра Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зограф-Дулова Александра Юрьевна
Смерть
1907
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище