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князь Дулов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кн. Дулов Фёдор Иванович

Мать: Дулова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Князь Дулов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Зограф-Дулова Александра Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Громогласова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Зограф-Дулова Александра Юрьевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дулов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Зограф-Дулова Александра Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дулов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Зограф-Дулова Александра Юрьевна

Смерть
1907
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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