Дулова (Кожевникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулова (Кожевникова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

11.02.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Дулов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Дулов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
11.11.1850 ст.

Сын: Князь Дулов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Дулов Фёдор Иванович

Смерть
11.02.1919
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище, уч.14
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